CHP'nin Kadın Kolu Yönetimi'nden Ayşe Kaya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya'nın, koronavirüs nedeniyle hayattını kaybettiği haberini CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.
Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı sevgili Ayşe Kaya'yı kaybettik.
İstanbul Kadıköy'de ikamet eden 50'li yaşlardaki Kaya, Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdi.
Büyük ailemize, dostlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."
CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı sevgili Ayşe Kaya'yı kaybettik.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 4, 2020
İstanbul Kadıköy'de ikamet eden 50'li yaşlardaki Kaya, COVİD-19 yüzünden yaşamını yitirdi.
Büyük ailemize, dostlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. #Corona @herkesicinchp #AyşeKaya pic.twitter.com/1fbFBoTril
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)