İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle memleketlerine gönderilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenlele vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya terhis olacak askerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.