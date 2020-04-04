İspanya'da karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

El Pais gazetesinin son dakika geçtiği habere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, karanrinanın 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Başbakan Sanchez, ‘İspanya Bilim Kurulu’ ile görüştükten sonra karantinayı uzatma kararı aldığı bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e yükseldi.

Dünyada Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybının gerçekleştiği İtalya'yı İspanya takip ediyor.