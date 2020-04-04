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17:34 04 Nisan 2020
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    Rusya - koronavirüs

    Rusya, yurtdışındaki vatandaşları getirmeye yönelik uçuşları da askıya aldı

    © REUTERS / ALEXANDRA ANIKEEVA
    Koronavirüs salgını
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    Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezinin yaptığı açıklamaya göre, gece yarısından itibaren Rus vatandaşlarını yurtdışından getirecek olan uluslararası uçuşlar da askıya alındı. Yurtdışındaki vatandaşlara yardım için 500 milyon ruble bütçe ayrıldı.

    Daha önce sadece diğer ülkelerle olan düzenli uçuşlarla charter seferlerini durdurma kararı alan Rusya geçici süreliğine yurtdışındaki vatandaşları getirmek için gerçekleştirilecek uçuşları da bu gece yarısından itibaren durdurdu.

    Koronavirüsle mücadele merkezinden gazetecilere yapılan açıklamada, kararın gerekçesinin Rusya’daki vatandaşların sağlığının azami düzeyde korunması ve yeni bir vaka dalgasının ülkeye girişinin önlenmesi olduğu kaydedildi.

    Söz konusu uçuşların geçici olarak durdurulduğu vurgulanan açıklamaya göre, dönüş uçuşları için özel bir program oluşturulacak. Kendileri hakkında gerekli bildirimde bulunan vatandaşlara yurtdışında kalacakları süre için sosyal yardım yapılacak. Gerekmesi halinde vize süreleri de uzatılacak.

    ‘500 milyon ruble bütçe ayrıldı’

    Açıklamaya göre, yurtdışındaki vatandaşlara yardım için hükümet tarafından 500 milyon ruble (6.52 milyon dolar) bütçe ayrıldı.

    Rusya’ya dönmeyi bekleyen vatandaşların resmi gosuslugi.ru sitesinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Uçuş programı Rus yetkililer tarafından burada oluşturulan veriler üzerinden belirlenecek.

    Rus S7 Havayolları, üç ülkedeki Rusya vatandaşlarını getirmeyecek

    Rusya’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan ve OneWorld birliği üyesi S7 Havayolları, karar nedeniyle koronavirüs nedeniyle Tayland, Vietnam ve Japonya’da bulunan vatandaşları getirmeye yönelik uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

    Açıklamada “4 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere S7 Havayolları Tayland, Vietnam ve Japonya’daki Rusya vatandaşlarını geri getirmeye yönelik uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

    Ural Havayolları da Rusya’da uluslararası havayolu trafiğinin tamamen durdurulması kararının ardından Hindistan’dan uçuşları askıya almıştı.

    Rusya Bakanlar Kurulu, Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya’ya diğer ülkelerle olan düzenli uçuşları ve charter seferlerinin 27 Mart'tan itibaren tamamen durdurulması talimatı vermişti. Uçuşlar yalnızca Rusya’ya getirilecek vatandaşlar için yapılacaktı.

    Golikova: İki günlük bir mola verildi

    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yurtdışındaki vatandaşları getirmeyi tamamen durdurmadıklarını kısa bir ara verdiklerini vurguladı.

    Durumu ‘time-out’ (mola) olarak nitelendiren Golikova, “Bu mola iki günlük bir mola, cumartesi ve pazar günü. Kimin hangi ülkede, kaç kişi olduğunu, Rusya’nın neresine gideceğini net olarak anlamamız için gerekli” dedi

    Etiketler:
    Uçuş, Koronavirüs, Rusya
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