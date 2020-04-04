Rusya: Koronavirüs sınırlarımıza 73 ülkeden girdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüsün Rusya’ya başta İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya olmak üzere 73 ülkeden geldiğini söyledi. Vakaların ilk dalgasının Çin kaynaklı olmadığını kaydetti.

Basın toplantısında konuşan Golikova, “Yeni tip koronavirüs vakasının kaydedildiği toplam ülke sayısı 170’ten fazla. 73 ülkeden Rusya’ya taşındı. Bu konuda başı İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri çekiyor” dedi.

Golikova’ya göre vakaların 808’i yurtdışı, 2854’ü gelenlerle temas kaynaklı. 487 kişiye de virüsün yurtdışından gelen ya da ülke içinde hastalanan kişilerle temasla mı bulaştığı araştırılıyor.

Bu verileri açıklamasının nedenlerine değinen Golikoba, “Bunlar virüsün ilk dalgasının, herkes için çok endişeli verici olan Çin’den gelmediğini almak için önemli. Ancak Çin ve virüsün gelebileceği ülkelerle hava ve kara ulaşımını vaktinde durdurduk” ifadelerini kullandı.

‘Bölgelerdeki doktorlar için 10.8 milyar ruble ayrıldı’

Golikova, Rusya’daki vakaların büyük kısmının Moskova’da olduğunu, onu Komi ve Buryatya cumhuriyetlerinin izlediğini kaydetti.

Golikova’ya göre, bölgelerdeki sağlık personeline ödül olarak verilmesi için 10.8 milyar rublelik bütçe ayrıldı.

Rusya’da şimdiye kadar 4731 koronavirüs vakası tespit edildi.

Rusya son olarak tedbir amaçlı yurtdışında bulunan vatandaşlarını getirmek için gerçekleştireceği uçuşları da askıya aldı. Yurtdışındaki Ruslara kalacakları süre için sosyal yardım yapılacak. Vatandaşlar bulundukları yerler hakkında bilgi verecek ve buna göre dönüşleri için yetkililer tarafından bir program oluşturacak.