Yasağa rağmen sahilde yürüyüş yapan kadın: Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sahilde balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmış olsa da İstanbul Beşiktaş'ta yasağa uymayanlar görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın kendisine yasağı hatırlatan muhabire “Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar” dedi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş’ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi.

Sahilde yürüyüş yapan bir kadına İHA muhabirinin yasağı hatırlatması üzerine ise kadın "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" yanıtını verdi.

İsminin Dilek Turgut olduğu belirtilen genç kadın şunları söyledi:

“Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum.”

Yasağa rağmen sahilde yürüyüş yapan kadın: Evde canım sıkılıyor, ben hep buraya yürüyüşe geliyorum. Sonuçta kimse yok. Bizi nereye kadar tutacaklar https://t.co/ucygWU4zp0 pic.twitter.com/LkFM2yaZjF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 4, 2020

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Sahilde yürüyenlerin birçoğu köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktıklarını öne sürdü. Sahil boyunca devriye gezen polis ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.