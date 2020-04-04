Fransa'da 600 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kovid-19 vaka sayısının 64 bini geçtiği Fransa'da 600 askerde virüs olduğu tespit edildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.