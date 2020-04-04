Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda önlük, tulum ve sedye örtüsü üretiliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki koronavirüs tedbirleriyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyesinde sağlık çalışanları için malzeme üretildiğini açıklayan Balcı konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Salgının önlenmesi nedeniyle yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yer alan Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin çalıştığı tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Burada da yaklaşık 541 bin civarında koruyucu önlük ve tulum ile sedye örtüsü üretilmektedir. Bunların bir kısmı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere teslim edilmiştir. Bir kısmının üretimi de devam etmektedir. Bunlar da en kısa zamanda ilgili yerlere teslim edilecektir."

Kampüste bulunan 13 cezaevindeki ortak kullanım alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edildiğini ve sık sık ilaçlama yapıldığını belirten Balcı, kampüse ilk kez alınan hükümlü ve tutuklular için doktor raporu istediklerini söyledi.

Kovid-19 belirtisi olan hükümlü ve tutukluların kuruma alınmadığını, öncelikle hastaneye yönlendirildiklerini anlatan Balcı şunları söyledi:

"Herhangi bir hastalık belirtisi yoksa bu kişi kuruma tekrar kabul edilmeden önce yine ateşi ölçülmekte, diğer hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuşlara alınmadan önce 14 gün süreyle başka bir odada karantinaya alınmaktadır. Orada izole edildikten sonra diğer koğuşlara alınmaktadır. Bu 14 günlük süre içinde hükümlü ve tutuklunun ateşi personel tarafından düzenli şekilde kontrol edilmektedir."