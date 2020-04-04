Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.
Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri Twitter hesabından paylaştı.
Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020
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