Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüse karşı toplu ulaşıma dair yeni tedbirleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıkladı
İmamoğlu, koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da alınan toplu ulaşım önlemlerini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."
6 Nisan Pazartesi'den itibaren;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2020
📌Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır
📌Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır
📌Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir
Değerli İstanbullulara duyurulur.
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