Ekrem İmamoğlu İstanbul'da koronavirüse karşı toplu ulaşıma dair yeni tedbirleri açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüse karşı ulaşıma dair alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre metro seferleri akşam saat 21.00'de son bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıkladı

İmamoğlu, koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da alınan toplu ulaşım önlemlerini Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

6 Nisan Pazartesi'den itibaren;



📌Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır

📌Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır

📌Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir



Değerli İstanbullulara duyurulur. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 4, 2020

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