Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 156'ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşaımını yitiren Türk vatanşarın sayısının 156 olduğu bilgisini paylaştı.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yurt dışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşaımını yitiren Türk vatanşarın sayısının 156 olduğu bilgisini paylaştı.
Ayrıntılar geliyor...
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