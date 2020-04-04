İspanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü şekilde reddetmek istiyorum

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır. Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya İspanyol televizyonu Cuatro'ya yaptığı açıklamada, "Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya'ya gönderilmesi kararını almıştır" dedi.

İspanya'da muhalefet partilerinin söz konusu olaydan dolayı Türkiye'ye yönelik suçlamalarını sert dille eleştiren Laya şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum. (El koydu, çaldı) gibi doğru olmayan suçlamalar yapıldı. Basında, siyasi partilerde ve kamuoyunda kullanılan bu tip ifadelerin, bizim ikili ilişkilerimize zarar verdiğinin bilinmesi gerekir."

Laya, konunun diplomatik bir yolla çözüldüğünü aktararak olanlara açıklık getirdi:

"Olan şu ki, İspanya'daki iki özerk yönetimin satın aldığı solunum cihazlarının teslimi gecikmiştir. Türkiye, önce bunları ülkesindeki hastalar için kullanmak istemiştir ama İspanya'daki aciliyeti görerek bizimle paylaşmaya karar verdiklerini bu gece bize iletmişlerdir."

Söz konusu solunum cihazlarının şu anda lisans işlemlerinin yapıldığını ve ileriki saatlerde İspanya'ya ulaşacağını kaydeden Laya, "İspanya hükümeti tarafından sorumlu ve eylem odaklı, Türk hükümeti tarafından da İspanya'daki acil duruma karşılık veren büyük bir iş yapılmıştır. Verilmesi gereken tek mesaj budur" ifadelerini kullandı.

Thank you #Turkey @MevlutCavusoglu 4 authorising the export of Turkish respirators bought by two of our Autonomous Communities Navarra & CastillaLaMancha in view of the urgency in 🇪🇸 we appreciate the gesture of a friend & ally 🇹🇷 — Arancha González (@AranchaGlezLaya) April 4, 2020

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Öte yandan Laya, Twitter hesabından da Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek, "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz" paylaşımında bulundu.

'Dost İspanya'nın her zaman yanındayız'

Mevlüt Çavuşoğlu İspanya Dışişleri Bakanı Laya'ya cevap olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya zaten gidecek. Hangi ürünü, ne zaman verebileceğimizi yine Sağlık Bakanlığımız belirliyor. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu. Hükümet tarafından değil, basında çıkan haberlerden dolayı toplumun değişik kesimlerinden buna benzer suçlama ya da talepler geldi ama Dışişleri Bakanı Laya canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu."

İspanya ile Türkiye arasında her düzeyde ikili ilişkilerin çok iyi olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, "Tüm ülkeler sınır boyundaki hava savunma sistemi Patriot bataryalarını çekerken, İspanya halen Patriot bataryalarını Adana'da tutuyor. Bu da Türkiye'ye NATO içinde en güçlü destek veren ülke demektir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da İspanyol mevkidaşı Laya'nın, Twitter hesabından "Dost ve müttefik Türkiye'nin jestine teşekkür ediyoruz" paylaşımını alıntılayarak, "Dost İspanya'nın her zaman yanındayız. Bugünleri hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Dost İspanya’nın her zaman yanındayız. Bugünleri hep birlikte aşacağız. 🇹🇷🇪🇸



Will always stand by friendly Spain. Will overcome these difficult times together.



Siempre estaremos con nuestra amiga España. Superaremos juntos estos tiempos difíciles. @AranchaGlezLaya https://t.co/TkUHAPkj39 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 4, 2020

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İspanya'nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon euro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.

Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya'ya gönderilmesi süresi uzamıştı.