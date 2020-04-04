Vali Yerlikaya, Seyahat İzin Belgesi'ni kimlerin alabileceğini açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ‘Seyahat İzin Belgeleriyle’ kente giriş çıkışına izin verilecek durumları madde madde açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele için alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkışların kapatılacağını duyurmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla ‘Seyahat İzin Belgeleriyle’ giriş çıkışlara izin verilecek durumları madde madde açıkladı.

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

“Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler: