Rus askeri uzmanlar, koronavirüsle mücadelede Sırp doktorları eğitecek

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplantıda, Rus askeri uzmanlar, Sırp meslektaşlarıyla birlikte Rus doktorları ve Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri’nin yer alacağı çalışma düzeni, yerleşim yerleri ve tesisleri belirledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, iki sağlık ekibinin şartların ağırlaştığı Belgrad’da çalışacağı, beş ekibin ise Niş, Kikinda, Valevo ve Çupria şehirlerine gönderileceği belirtildi.