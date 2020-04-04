Trump, koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'a 1000 askeri personel konuşlandırılması talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu New York eyaletindeki New York kentine 1000 askeri personel konuşlandırılması talimatı verdiğini ilan etti.

Trump'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Ülkemizi yeniden açmak istiyoruz, bu durumu aylarca sürdürmek istemiyoruz. Unutmayın, biz dünyadaki en büyük ekonomiye sahiptik. Ve bize bir anda her şeyi kapatıp evlerimizde kalmamız söylendi bu korkunç virüs yüzünden. Biz de bunu yaptık. Doğru şeyi yaptık. Fakat artık ülkemizi yeniden açmak zorundayız.

- Bu çok bulaşıcı kimse böyle bir şey görmedi. Kimse bu kadar bulaşıcı olacağını düşünemezdi.

- Gezegendeki geriye kalan vaktimizi birbirimizden ayrı geçiremeyiz. İnsanlar temiz hava almak, dışarı çıkmak istiyor. Onlara diyorum ki, bu sonsuza dek sürmeyecek. İyi bir gelişme kaydediyoruz, insanlar evlerinde kalıyor, bu çok da zor değil.

- Anayasa denilen bir şeyimiz var, ki buna çok değer veriyorum. Sokağa çıkmama konusunda her eyaletin kendi kararını verme hakkı var. Valilerin işleri yürütmesini istiyorum.

'Neden ABD genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmediği' sorulan Trump: Anayasa denilen bir şeyimiz var, ki buna çok değer veriyorum. Valilerin işleri yürütmesini istiyorumhttps://t.co/p1APkQ2fHU pic.twitter.com/n4ukEeKdz5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 4, 2020

​- İnsanlara işe gitmemeleri için para veriyoruz. Buna ne diyorsunuz?

- Muhtemelen bu hafta en zorlu hafta olacak. Maalesef çok sayıda ölüm olacak. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı, ancak yine de ölüm olacak.

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