Pentagon, New York’a askeri cenaze birliği gönderdi

FreeTV Online’da yer alan habere göre, 42 askerden oluşan birliğin koronavirüsten ölen insanların gömülmesine ve yakılmasına yardımcı olması bekleniyor. İlave askeri birliklerin diğer bölgelere de sevk edildiği belirtildi.

Geçen hafta, New York’taki morgların boşaltılması için sokaklara ceset taşıyacak soğutma sistemine sahip kamyonlar yerleştirilmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 280 bini geçti. Sadece New York’ta 57 binden fazla kişi enfekte oldu, yaklaşık 1800 kişi öldü.