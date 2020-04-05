Moskova’da iki kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 58 ve 70 yaşlarında olduğu ve Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu hastalara öncesinde bilateral pnömoni (zatürre) teşhisi konduğunu ve bunun yanı sıra kronik bronşit, hipertansiyon ve şeker gibi hatalıkları olduğu kaydedildi.

Rusya'da şu ana kadar 4731 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yaklaşık 300 hasta tedavi edildi.