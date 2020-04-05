Rus doktor: Maske virüsten tam koruma sağlamaz

Moskova Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi Hastane Terapisi Bölümü Uzmanı Prof. Sergey Yakovlev, maskenin sadece Kovid-19’la enfekte olan kişilerle temas durumunda takılması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 bulaşmış olabilecek kişilerle metro, market ve sağlık kuruluşları gibi yerlerde karşılaşılması olasılığı bulunduğunu belirten Yakovlev, maskenin virüse karşı yüzde yüz korunma sağlayamayacağını kaydetti.

Sokakta maske takmanın bir anlamı olmadığına vurgu yapan Yakovlev, virüsün uzun süre havada kalmadığını belirtti.

Yakovlev, maskenin sadece iki üç saat etkili olduğunu, daha sonra doğru bir şekilde çıkarılması, poşete konması, bağlanması ve atılması gerektiğini hatırlattı.