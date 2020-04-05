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    İngiltere'de güneşli geçen hafta sonunda halkın, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'sokağa çıkmayın' uyarısını dikkate almadığı görüldü.

    İngiltere, güneşli havaya karşı koyamadı: Kısmi sokağa çıkma yasağı büyük oranda ihlal edildi

    © REUTERS / STEVEN WATT
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2069)
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    İngiltere'de güneşli geçen hafta sonunda halkın, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'sokağa çıkmayın' uyarısını dikkate almadığı görüldü.

    Ölü sayısının 4 bin 313'e çıktığı İngiltere'de, hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığı kısmi sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği gözlendi.

    Güneşli olan cumartesi günü çok sayıda İngilizin parklarda vakit geçirdiği görüldü. Dışarı çıkanlar sosyal mesafeye dikkat etse de çok sayıda kişinin aynı yerde bulunması dikkati çekti.

    Polisin, ancak egzersiz ve temel ihtiyaçlar için dışarı çıkılabileceği yönündeki karar gereğince vatandaşları uyardığı ve eve gitmelerini istediği görüldü.

    5 yaşındaki çocuk öldü 

    Son 24 saatte hayatını kaybeden 708 kişiden birinin 5 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı.

    İngiliz basını, çocuğun önceden sağlık sorunu olduğunu yazdı. Daha önce koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı, hiçbir sağlık sorunu olmayan 13 yaşındaki bir çocuktu. 

    5G istasyonları yakılıyor 

    Öte yandan, virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki komplo teorilerinin sosyal medyada yayılması üzerine ülkenin bazı yerlerinde baz istasyonlarının yakıldığı bildirildi. 

    Başbakan Yardımcısı Michael Gove, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soru üzerine, "Bu sadece saçma değil, aynı zamanda tehlikeli de." dedi. 

    İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis de virüsü 5G şebekelerinin yaydığı yönündeki iddianın tamamen saçmalık olduğunu belirterek, "Cep telefonu ağları bizler için kesinlikle kritik öneme sahip, özellikle de insanlardan evde kalmalarını istediğimiz bir zamanda." diye konuştu. 

    Johnson'ın nişanlısında belirtiler görüldü

    Bu arada, 27 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve halen hastalığı devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aynı evi paylaştığı nişanlısı Carrie Symonds da virüs belirtilerinin kendisinde de görüldüğünü, ancak test yaptırmadığını açıkladı.

    32 yaşındaki Symonds, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." ifadesini paylaştı.

    Hükümet geri adım atmıştı 

    İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

    Geçen hafta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

    Başbakanın hastalığı devam ediyor 

    İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

    Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

    Ölü sayısının artması bekleniyor 

    İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 708 artarak 4 bin 313 olmuştu. 

    Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2069)

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    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs, İngiltere
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