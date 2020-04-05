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    Kayseri'de, 45 yaşındaki matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.

    Mutfak dolabını yazı tahtası yapan matematik öğretmeni, öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2069)
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    Kayseri'de, 45 yaşındaki matematik öğretmeni Mustafa Gürel, mutfak dolabını yazı tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlattı.

    Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan Mustafa Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ayrı kaldığı öğrencilerine, internet üzerinden kullandığı bir uygulamayla mutfak dolabını yazı tahtası olarak kullanarak ders verdi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin "Alkışlar senin için değerli öğretmenim." yazısıyla sosyal medyada paylaştığı Gürel'in ders anlatırken çekilmiş görüntüleri beğeni topladı.

    Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzak kaldığını ancak onlara ulaşmak ve ders anlatmak için çaba içerisine girdiğini söyledi.

    Okul müdürü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp internet üzerinden öğrencilere ders anlatabileceğini öğrendiğini belirten Gürel, şöyle devam etti:

    "Daha sonra programı bilgisayarıma indirdim. Sınıf ortamını evde nasıl oluşturabilirim diye düşündüm. Evde tahta olarak kullanabileceğim bir şey aradım. Aklıma mutfak dolabı geldi. Hem yazarım hem de silmesi daha kolay olur diye düşündüm. Sınıf ortamını yaşatabileceğim bir yer bulmuştum. Öğrencilerin çok hoşuna gitti. Ders de verimli geçti. Uzaktan eğitim değil de yüz yüze eğitim gibi hissettim. Bir öğretmen için kaleminin yazabileceği bir yer olsun bir de öğrencileri olsun başka şeye ihtiyacı yoktur. Hani Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca demişti 'Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.' diye. Ben de öyle düşünüyorum."

    Gürel, derslere dün akşam başladığını, bundan sonra da devam edeceklerini belirtti.

    Mustafa Gürel, görüştüğü Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin kendisine yazı tahtası gönderdiğini sözlerine ekledi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2069)

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    Etiketler:
    Koronavirüs, ders, Internet, Öğrenci, Öğretmen, Dolap, Mutfak, Kayseri, Türkiye
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