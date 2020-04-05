Salgının ulaşmadığı 18 ülkeden biri olan Güney Sudan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta Hollanda'dan gelen 29 yaşındaki bir kişinin 2 Nisan'da gösterdiği Kovid-19 belirtileri nedeniyle yapılan testin pozitif çıktığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, hastanın karantinaya alındığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Shearer, hastanın temas kurduğu herkesin de takip altına alındığını kaydetti.

Ülkede, Kovid-19'la mücadele kapsamında geçen hafta sokağı çıkma yasağı ilan edilirken, ülkenin tüm sınırları kapatılmıştı.

İstatistik sitesi Statista'ya göre koronavirüs görülmeyen ülkeler şöyle sıralanmıştı: Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Samoa, Solomon adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.