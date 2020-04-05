Rus uzman: Kovid-19 tedavisinden sonra bulaşıcılık bir ay boyunca devam ediyor

Rus sağlık uzmanı Aleksandr Semyonov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören bir kişinin sağlığına kavuştuktan sonra daha bir ay boyunca ‘virüsü salgılamaya’ devam ettiğini belirtti.

Saint Petersburg Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün inovasyon çalışmalarından sorumu müdür yardımcısı Aleksandr Semyonov, insanların Kovid-19 tedavisinden sonra da bir ay boyunca ‘virüsü salgılamaya’ devam ettiğini ifade etti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'in sunucularından Nailya Askerzade'ye konuşan Semyonov, “Bu tür kişilerde ikinci kez virüs tespit edildiği zaman virüsün yeniden bulaştığı düşünülüyordu. Aslında bu ikinci bulaşma vakası değil, virüs salgılaması” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün son verilerine göre dünya genelinde 1 milyondan fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, 57 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da Kovid-19 pozitif vakaların sayısı son olarak 5 bin 389 olarak açıklanırken, yetkililer salgını önlemek amacıyla düzenli olarak çeşitli önlemler alıyor.