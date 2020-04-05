Fransa'da koronavirüs testi pozitif çıkan kulüp doktoru intihar ederek hayatını kaybetti

Fransa Lig 1 ekiplerinden Reims'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez'in, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından intihar ettiği iddia edildiği belirtildi.

Fransız medyasında yer alan habere göre, koronavirüs testi pozitif çıkan Reims'te kulüp doktoru olarak görev yapan Bernard Gonzalez, bir mektup bırarak intihar etti.

Gonzalez'in ölüm haberinin gelmesinin ardından Reims Kulübü de kulüp doktoru için taziye mesajı paylaştı.

Médecin. Artiste. Stadiste.

Docteur Gonzalez.

💔 pic.twitter.com/Wlw6Bbr7gc — Stade de Reims (@StadeDeReims) April 5, 2020 Bernard Gonzalez koronavirüs semptomları gösterince hemen test yaptırdı. 60 yaşındaki doktor Gonzalez'in testi pozitif çıkınca da yaşamına son verdi. Reims şehrinin Belediye Başkanı Arnaud Robinet Twitter'dan yaptığı paylaşımla olayı doğrularken, detayların araştırıldığını belirtti. Hayatını kaybeden Reims'in kulüp doktoru Bernard Gonzalez için üzgün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Robinet, "Ailesi ve eşiyle görüştüm. Koronavirüsün kurbanı oldu. Çok ama çok üzgünüm. Bana gelen bilgi testi pozitif çıkınca yaşananlarla ilgili. Detayları araştırıyoruz" dedi. Avec la disparition de Bernard Gonzalez,nous perdons un ami. Médecin,homme d’une grand humanité,il va énormément nous manquer.Mes pensées et mes plus sincères condoléances à ses parents, son épouse, sa famille,ses proches et à ses amis du @StadeDeReims à qui il a beaucoup donné. — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) April 5, 2020 ​

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