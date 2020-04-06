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    14 yıl atıl kalan etil alkol fabrikası

    14 yıl atıl kalan etil alkol fabrikasında 2 milyon 200 bin litrelik üretim

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    Koronavirüs salgını
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    Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Saatcı, geçmişte 14 yıl atıl kalan etil alkol fabrikasının, yeni tip koronavirüs salgınının ardından 9 Mart'tan itibaren 2 milyon 200 bin litrelik üretim yaptığını açıkladı.

    Amasya Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, aynı zamanda bir çiftçi kuruluşu olan Amasya Şeker Fabrikası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gösterdiği performansı anlattı.

    Bünyelerindeki etil alkol fabrikasında 2003 yılında üretimin durduğunu anımsatan Saatcı, 14 yıl aradan sonra 2017 yılında üretimin yeniden başladığını söyledi.

    Saatcı, bu kapsamda, pazarda istenilen paya ulaşmak için medikal tıbbi alanda paketli etil alkol üretiminin yapıldığını bildirdi.

    Böylece, kamu ve özel hastanelerin etil alkol ihtiyacını sağladıklarını ifade eden Saatcı, fabrika olarak ithal ürünle rekabet edemediklerinden istedikleri pazar payına ulaşmakta sorun yaşadıklarını dile getirdi.

    Saatcı, bu yıl da gıda sanayisi için etil alkol temin ederek üretimi sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

    "Talep olmadığı için elimizdeki 30 bin ton melasın 24 bin tonunu satmıştık. Dünya ve ülke genelinde Kovid-19 vakaları baş gösterince derhal harekete geçtik. Elimizde 6 bin ton melas kalmıştı, dışarıdan da 16 bin ton melas alarak üretime başladık. 9 Mart'tan bugüne kadar 2 milyon 200 bin litre alkol üreterek piyasaya sunduk. 50 firmaya etil alkol temin ettik. Faaliyetimiz aynı hızla sürüyor. Bu yıl ağustos ayının ortasına kadar 5,5-6 milyon litre alkol üretmeyi planlıyoruz."

    Saatcı, hastanelerin yanında şu anda kolonya ve dezenfektan üreticilerine ürün temin ettiklerini belirterek, ağustosun ikinci yarısından itibaren de şeker fabrikasının çalışmaya başlayacağını aktardı.

     

    Etiketler:
    Şeker fabrikası, Koronavirüs testi, koronafobi, Koronavirüs, Korona, Fabrika, Alkol
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