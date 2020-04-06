Mehmet Demirkol: Milli Takım Teknik Direktörü maaşında indirime gidecek, alma kardeşim bir sene

Futbol zararda gibi haberler çıkıyor ya, neyin zararı? Bugün zarar hesabı yapılmaz. Dünya dondu, zarar yok. Şu andaki zarar kaybedilen insanlardır. Ölenler 70 yaşındaymış diye bir rahatlık var. Yaş meselesi değil ki bu. Katkı meselesidir, her insanın katkısı var.