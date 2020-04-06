Kayıt
16:14 06 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Koronavirüsün Türkiye’deki seyri matematiksel modellemeyle incelendi

    © REUTERS / Umit Bektas
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2149)
    0 1911
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104172/43/1041724375_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_6ab22c657720e5d0eba4a05ec53e26ab.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004061041765691-koronavirusun-turkiyedeki-seyri-matematiksel-modellemeyle-incelendi/

    Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’deki seyrini ortaya koyan bir matematiksel modelleme geliştirdi. Doç. Dr. Zafer Çakır, “Önümüzdeki 12-13 günlük dönemde hızlı artışlar olabilir ancak örneklemeler, 15 Nisan sonrasında salgının yayılma hızının yavaşlayacağını gösteriyor” dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) görev yapan iki bilim insanın geliştirdiği bir matematiksel modelleme, pandeminin Türkiye’deki gidişatını rakamlarla gözler önüne serdi.

    İngiltere’de uluslararası bir bilim dergisinde yayımlanan modelleme, ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zafer Çakır ile ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş tarafından geliştirildi.

    'Alınan tedbirler sayesinde salgının yayılım hızı ve ölüm oranı yarı yarıya düştü'

    Simülasyonu Türkiye'de ilk vakanın tespit edildiği tarih olan 10 Mart’ı orijin alarak hazırlayan araştırmacılar, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı, maske ve eldiven kullanımı, ellerin düzenli olarak yıkanması, sosyal izolasyon, dengeli beslenme ve bağışıklık sistemini güçlendiren egzersizler gibi önlemler sayesinde salgının yayılım hızı ve ölüm oranının yarı yarıya düştüğünü gözlemledi.

    'Türkiye Koronavirüs Yayılım Matematik Model Simülasyonu’ adlı çalışmalarına ilişkin Anadolu Ajansı’na (AA) açıklamalarda bulunan Doktor Öğretim Üyesi Savaş, bugüne kadar alınan ve gelecekte alınacak önlemleri hesaba katarak geliştirdikleri matematiksel modelleme sayesinde, Kovid-19 pandemisinin  seyrine ilişkin bir çıkarıma varlıklarını ifade etti.

    "Bu pandeminin nasıl seyredeceğine dair matematiksel bir modelleme yaptık. Bu modellemeyle rakamları ortaya koyduk. Alınan tedbirlerle bu rakamların nasıl ve ne kadar düşebileceğini simüle ettik” diyen Savaş, makalenin tıbbi ve matematiksel anlamda doğru tespitler içerdiği yönünde bilim dünyasından çok önemli geri dönüşler aldıklarını belirtti.

    'Eğer tedbirler alınmamış olsaydı hasta ve kaybedilen sayısı bugünün iki katı olabilirdi'

    Yaptıkları hesaplamalara göre şimdiye kadar alınan önlemlerin, hem kaybedilen hasta sayısını hem de enfekte olan hasta sayısını yarı yarıya azalttığını söyleyen Savaş, “Tedbirlerin zamanında alınmış olması da bunda etkili. Eğer tedbirler alınmamış olsaydı hasta ve kaybedilen sayısı bugünün iki katı olabilirdi" diye konuştu.

    Doç. Dr. Çakır ise daha önce literatürde olan bir modeli koronavirüs için yenilediklerini söyleyerek, Kovid-19’un Türkiye'deki seyrine ışık tutmak istediklerini ifade etti.

    Yaptıkları modelle hastalığın gidişatını öğrenmeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Çakır, “Hastalığın yayılma hızının, hasta olanlar ile olmayanların teması, yani çarpımıyla orantılı olduğundan hareketle, modeli Türkiye gerçekliği özelinde geliştirdik. Gerçek verileri kullanarak, önümüzdeki bir aylık süreçte bu virüsün kaç kişiye bulaşabileceğini ortaya koymak istedik” dedi.

    Alınan önlemlerin vaka ve ölüm sayısının azalmasında etkin rol oynadığını tespit ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Çakır, “Virüsün yayılması, artık kamu hizmetinden ziyade halkın duruşuna bağlı. Önümüzdeki 12-13 günlük dönemde hızlı artışlar olabilir ancak örneklemeler 15 Nisan sonrasında salgının yayılma hızının yavaşlayacağını gösteriyor” şeklinde konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2149)
    Etiketler:
    Zafer Çakır, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bilim, inceleme, Model, Matematik, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti.
    Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü
    Karikatür
    BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet