Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı

Yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs atlatan kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Koronavirüse karşı ilk olarak Çin'de uygulanan plazma tedavisi, Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatıldı. Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastaya nakledildi.
Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Kovid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki hastaya uyguladıklarını kaydederek, "Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların anlaşılabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor. Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz. Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden Kovid-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar kanıtlanmış standart bir tedavi yok bunu tüm dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık" diye konuştu.
Tedavinin 56 yaşında erkek hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Erkurt, "Bu hastalıktan taburcu olduktan 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabi Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Yayınlanan tebliğde; 18 ile 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz" dedi.
Erkurt, Sağlık Bakanlığı'nın, tüm Aferez Merkezleri, ülke genelinde bulunan kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a bu yetkiyi verdiğini, bu sayede tüm Türkiye'de bu yöntemin hayata geçeceğini söyledi.
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