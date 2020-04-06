Belarus ve Katar'dan gelen Türk vatandaşları yurtlara yerleştirildi

Belarus'tan Türkiye'ye gelen 43 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yalova'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Katar'dan getirilen 166 Türk vatandaşı ise Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı.

Belarus'tan uçakla önce İstanbul'a gelen 43 kişi, 2 otobüsle Yalova'ya getirildi.

Polis ekiplerinin eşlik ettiği otobüslerle Çınarcık ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Çınarcık Öğrenci Yurdu'na getirilenlerin, 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Dün de aynı öğrenci yurduna Belarus'tan gelen 14 kişi yerleştirilmişti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak kişilerin ihtiyaçları, Yalova Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Öte yandan, Katar'da bulunan 166 Türk vatandaşını taşıyan uçak, öğle saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye getirildi.

Vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK'ya ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu ve Hamidiye Yurduna yerleştirildi. Girişte tekrar ateş ölçümleri yapılıp, sağlık kontrolleri yapılan 166 kişi, yurtlarda tek kişilik hazırlanan odalarda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.