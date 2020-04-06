İstanbul'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bağcılar Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan vatandaşların ikamet ettiği 4 bina için karantina kararı verildi.

Kaymakamlığın açıklamasında şunlar yer aldı:

"04 Nisan 2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."