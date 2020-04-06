TBMM Başkanı Şentop: Kutlamaları erteledik, 23 Nisan'da evlerde İstiklal Marşı okuyalım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu sene 100. yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili olarak açıklama yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliklerin ertelendiğini belirten Şentop, vatandaşlara 23 Nisan'da saat 21:00'da İstiklal Marşı okuma çağrısı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"23 Nisan 2020 akşamı, bir çok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüzyıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık" diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz.

Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli mücadelenin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla, devletimiz tarafından açıklanan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki her gün bir öncekinden daha iyi haberler getirir."