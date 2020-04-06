Pep Guardiola'nın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

Manchester City tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi ve sempatimizi gönderiyoruz."

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends. — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

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