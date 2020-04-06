Rusya'da ilk yerli ve ekspres Kovid-19 testi tescil edildi

Rusya Federal Sağlık Denetim Ajansı'nın (Roszdravnadzor), 40 dakikada sonuç veren ilk yerli ve ekspres Kovid-19 testini tescil ettiği belirtildi.

Rusya Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Roszdravnadzor'un tescil ettiği yeni test, standart ekipman kullanılarak numune hazırlama süresi de dahil 40 dakikada yüzde 94'ten fazla doğruluk oranıyla sonuç veriyor.

Rus ilaç firması Generium tarafından geliştirilen testte koronavirüsün RNA'sının döngüsel izotermal amplifikasyon yöntemiyle belirlendiğinin altını çizen bakanlık, yeni testle birlikte test sayısının 3 kattan fazla artacağını vurguladı.

Rusya, şimdiye dek yaklaşık 700 bin Kovid-19 testi yaptı ve bu alanda ABD ve Almanya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Rusya'da bugün itibarıyla vaka sayısı 6.343, ölü sayısı ise 47.