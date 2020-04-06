Erdoğan: Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye 1000 odalı hastane yapıyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Salgın bitene kadar yeterli maske stokumuz vardır.

- İnsan hareketliliğini asgari düzeyde indirmeye kararlıyız. İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yok.

- Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na ve Sancaktepe'deki havalimanı alanına 1000 odalı hastane yapıyoruz. Bunları 45 gün içerisinde bitireceğiz.

- 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız. Yevmiye ve günlük kazancıyla yaşamını idame ettiren vatandaşlarımız valilik ve kaymakamlara telefonla başvurmaları halinde devletimiz onlara da her türlü desteği verecek.

- Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. AK Parti grubunun hesabında toplanan 5 milyon TL de buraya aktarılacak.

- Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görünüyor. Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacak. Çalışabilen her fabrikamız çalışmaya devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş toprak bırakmayacaktır. Kurulan yeni dünyada yerimizi almak için hep birlikte daha çok çalışacağız.