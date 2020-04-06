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20:53 06 Nisan 2020
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    İtalya koronavirüs

    İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 636 kişi hayatını kaybetti

    © AP Photo /
    Koronavirüs salgını
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    İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi. Sağlık Bakan Yardımcısı birkaç hafta içinde ülkede dışarı çıkmanın mümkün olabileceğini ancak bunun mayıs ayı başında yine maskeyle olmak koşuluyla gerçekleşebileceğini ifade etti.

    İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak 16 bin 523’e yükseldi.

    Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

    Borrelli, mevcut koronavirüs vaka sayısının 93 bin 187’ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 132 bin 547’ye yükseldiğini aktardı.

    Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 21 bin 815 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1022'lik artışla 22 bin 837’ye çıktığını kaydetti.

    Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımdaki kişi sayısında  düşüşün sürdüğünü ve düne göre 79 kişi azalarak 3 bin 898’e gerilediğini bildirdi. 

    Borrelli, bugün 1941 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı dün 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 ve perşembe 2 bin 477 olarak açıklanmıştı. 

    Ülke genelinde bugüne kadar 721 bin 732 kişiye test yapıldığı bildirildi.

    Borrelli ile beraber basın toplantısına katılan Roma'daki Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Dr. Luca Richieldi, bugün aldıkları sonuçların sıkı tedbirleri sayesinde olduğunu, virüsle mücadelede gardlarını düşürmemeleri gerektiğini söyledi.

    Richeldi, "Veriler, birkaç gündür gördüğümüz rahatlatıcı eğilimi büyük ölçüde doğrulamaktadır" dedi.

    Lombardiya Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da dün 249 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının biraz artışla 297’ye çıktığını belirtti.

    'Birkaç hafta içinde dışarı çıkmak mümkün olabilir'


    Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de yaptığı açıklamada, birkaç hafta içinde dışarı çıkmanın mümkün olabileceğini ancak bunun mayıs ayı başında yine maskeyle olmak koşuluyla  gerçekleşebileceğini ifade etti.

    Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı ise hafta sonu yapılan kontrollerde dışarıya gerekçesiz ya da izin belgesiz çıkan 20 bini aşkın kişinin farklı şekillerde cezalandırıldığını açıkladı.

    İtalyan basınında çıkan haberlerde, Kovid-19’la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

     

     

    Etiketler:
    Salgın, Koronavirüs testi, Koronavirüs, İtalya
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