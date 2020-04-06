Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 649'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan veriye göre toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

"Günlük test sayımız yakında 30 bini bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor" diyen Koca, devamında "Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" ifadesini kullandı.

Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020

​Koca, Sağlık Bakanlığı'nın virüse dair güncel verilerini de paylaşımına ekledi. Buna göre 6 Nisan 2020 itibariyle toplam test sayısı 202 bin 845'e, toplam vaka sayısı 30 bin 217'ye, toplam vefat sayısı 649'a yükseldi.