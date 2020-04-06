Gaziantep Belediye Başkanı Şahin: Suriyeli doktorlar da şehir giriş-çıkışlarındaki ateş ölçümlerine destek veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemlerle ilgili olarak T24 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Burada Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlyan Şahin, "Kentin giriş çıkışlarına ateş ölçerler koyduk. Suriyeli doktorlar da bu taramalarda bizlere destek veriyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mesleki eğitim kursları'te günlük 15 bin maske üretimi yapmaya başladıklarını açıklayan Fatma Şahin, üretilen maskelerin risk grupları başta olmak üzere kamu personeline dağıtıldığını söyledi . Şahin "Türkiye’deki maskelerin yüzde 95’i Gaziantep’te üretiliyor. Mehmetçiğe ve polise de maske gönderiyoruz" diye konuştu.

Valiliklerin başlatığı yardım kampanyalarına paralel kampanyaları doğru bulmadığını da belirten Fatma Şahin, belediye olarak valilik bünyesindeki kampanyaya dahil olduklarını açıkladı. Partiler arası ayrışmanın böylesi bir zamanda doğru olmadığına vurgu yapan Fatma Şahin, "Milli seferberlik içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.