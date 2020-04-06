İmamoğlu: Atatürk Havalimanı'yla ilgili önerimizin kabul görmesi sevindirici

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
"Sağlık Bakanlığı’na 27 Mart günü önerdiğimiz Atatürk Havalimanı’nın sahra hastanesine dönüştürülmesi önerisinin kabul görmesi sevindiricidir. Yine, altyapıları hazır olan Maltepe ve Yenikapı Meydanları ile Gürpınar Balık Hali’nin de bu kapsamda düşünülmesi hızlı sonuç verecektir."
Sağlık Bakanlığı’na 27 Mart günü önerdiğimiz #AtatürkHavalimanı’nın sahra hastanesine dönüştürülmesi önerisinin kabul görmesi sevindiricidir. Yine, altyapıları hazır olan Maltepe ve Yenikapı Meydanları ile Gürpınar Balık Hali’nin de bu kapsamda düşünülmesi hızlı sonuç verecektir. pic.twitter.com/SHKQkUFX1V— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)