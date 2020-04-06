İngiliz doktor eldivenin koronavirüsteki koruyucu etkisini değerlendirdi

The Sun’ın aktardığına göre, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi doktoru Karan Rangarajan, eldiven kullanmanın virüse karşı koruma garantisi vermediğini belirterek insanların evden çıktığında eldivenlerle önce üzerinde mikropların olduğu çok sayıda nesneye sonra da yanlışlıkla yüzüne dokunduğunu ya da çıplak elle o eldivenlere dokunduğunu söyledi.

Doktor ayrıca birçok insanın, eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkamakta lüzum görmediğine dikkat çekti.

Rangarajan, koronavirüsün yayılmasını durdurmak için elleri en az 20 saniye boyunca yıkama çağrısında bulundu.