Rusya evlerine dönemeyecek olan yabancıların vizelerini uzatacak

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus yetkili birimlerin evlerine dönemeyecek olan yabancıların vizelerini uzatacaklarını ve dış partnerlerinden de bu konuda anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başbakan yardımcıları ile bir araya geldiği toplantıda Rus yetkili birimlerinin dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine dönemeyecek olan yabancı ülke vatandaşlarının vizelerini uzatacaklarını ve dış partnerlerinden de bu konuda anlayış göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Mişustin, “Birçok ülke şu anda kendi sınırları içinde kalan diğer ülke vatandaşlarına yardımcı oluyor, vizelerini uzatıyor. Rusya hükümeti de Rusya’da kalan ve şimdilik evine dönemeyen herkese benzer bir destek sağlıyor” diye konuştu.

Başbakan Mişustin, Rus tarafının da ‘dış partnerlerinden bu konuda anlayış göstermelerini’ beklediğini vurguladı.