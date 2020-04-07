Belçika karantinadan çıkmaya hazırlanıyor

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, halka sesleniş konuşmasında, “Hepimiz normal hayata dönmeyi umuyoruz. Ülkeyi geçiş dönemine hazırlamamız gerek. Normal hayata dönüş aşamalı olarak geçecek” ifadesini kullandı.

Geçiş dönemine hazırlıklar için sağlık uzmanları, ekonomistler ve sosyologlardan oluşan bir çalışma grubunun kurulduğunu duyuran Başbakan, “Bizi uzun bir canlanma dönemi bekliyoruz. Hayatımız Kovid-19 öncesi ve sonrası olarak ayrılacak” dedi.

Çalışma grubu, karantina tedbirlerinin iptalinin süre ve parametrelerini belirleyeceği bekleniyor.

Daha önce Belçika hükümeti karantinayı 19 Nisan’a kadar uzatma kararı almıştı. Uzmanlar ise kısıtlama tedbirlerine en az 3 Mayıs’a kadar uyulması tavsiyesinde bulunmuştu.