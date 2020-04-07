CHP Torbalı ilçe yöneticisi Karakoç koronavirüsten yaşamını yitirdi

Karakoç'un yaşamını yitirdiğini CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Tekin, "CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

CHP Torbalı İlçe yöneticisi Sn. Yunus Karakoç'un COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yol arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/shr9bn5Cgp — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) April 6, 2020

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, Karakoç'un ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özkan, paylaşımında "İzmir Torbalı'dan parti emekçimiz YunusKarakoç'u koronavirüs nedeniyle kaybettik. Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Büyük CHP ailemizin başı sağ olsun" dedi.

İzmir Torbalı'dan parti emekçimiz Yunus Karakoç'u korona virüs nedeniyle kaybettik. Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Büyük CHP ailemizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/2zBVkfiNoq — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 6, 2020

​66 yaşında olan Karakoç, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Yeşilyurt’taki karantina hastanesinde tedavi altında alınmıştı. Karakoç'un birinci dereceden 4 akrabasının katılacağı cenaze merasimiyle defnedileceği öğrenildi.