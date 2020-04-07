Rusya’da 1154 vaka daha tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, son bir günde Rusya’nın 43 bölgesinde 1154 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiği bilgisi verildi.
Böylece toplam vaka sayısının 7497 kişiye ulaştığı ve salgının 81 bölgede görüldüğü aktarıldı.
Rusya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1154 kişi daha artarak 7497’ye ulaştı.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, son bir günde Rusya’nın 43 bölgesinde 1154 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiği bilgisi verildi.
Böylece toplam vaka sayısının 7497 kişiye ulaştığı ve salgının 81 bölgede görüldüğü aktarıldı.
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