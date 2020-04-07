Koltuk değnekleriyle dışarı çıkan yaşlı adamın eşi: Getirin onu buraya, bıktık artık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda yer alan adam, buna rağmen koltuk değnekleriyle dışarı çıktı. Polis, 70 yaşlarında olduğunu fark ettiği adamı evine götürdü. Yaşlı adamın eşi, balkondan polislere "Getirin onu buraya, bıktık artık" diye seslendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu.

Denetimler kapsamında Kızılay Meydanı'na gelen polis, dışarıdaki vatandaşlara "Sağlığınız için evde kalın" uyarısında bulundu. Dışarıda olup da maske takmayan vatandaşlara ise maskelerini takmaları yönünde bilgi verildi.

Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu.

Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama polis evine kadar refakat etti.

Komşular teşekkür etti

Polisin yaşlı adamı götürdüğünü gören binadaki vatandaşlar ise oğluna haber verdi. Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, "Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış" dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu belirten polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesini söyledi. Yaşlı adamın, "Sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam” demesi üzerine oğlu ise, "Sıkılma yok, balkona çıkacaksın" cevabını verdi.

O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, "Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık" diyerek seslendi. Komşuların, "Elinize sağlık" diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri ardından denetimlere devam etti.