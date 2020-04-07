Kayıt
15:19 07 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    elektrik faturaları

    Elazığ'da gizli hayırsever, 200 ailenin elektrik faturasını ödeyecek

    © İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW985451
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2213)
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104177/43/1041774355_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_9eacc1217b169fa5923d3f16cecf1dbb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004071041774411-elazigda-gizli-hayirsever-200-ailenin-elektrik-faturasini-odeyecek/

    Elazığ’da bir mahalleye gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin, deprem ile koronavirüsten dolayı mağdur olup, maddi durumu yetersiz 200 ailenin elektrik fatura borcunu ödeyeceği öğrenildi.

    Depremde bir yara alan koronavirüsle daha da zor günler geçiren Elazığ’da, ismini gizli tutan bir hayırsever, örnek bir davranış gerçekleştirdi.

    Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Muhtarlığına giderek, Muhtar Özcan Bal ile görüşen hayırsever, maddi durumu yetersiz 200 ailenin elektrik faturası borçlarını ödemeye talip oldu. Bunun üzerine Muhtar Bal, mahalleliye durumu anlatarak elektrik faturalarını toplamaya başladı. Toplanan faturaların hayırsever tarafından kısa sürede ödeneceği belirtildi.

    ‘200 aile çok ciddi bir sayı’

    İsmini vermeyen bir iş adamının kendisine ulaştığını ve bu zor süreçte 200 ailenin elektrik borcunu ödeyeceğini dile getirdiğini aktaran Mahalle Muhtarı Özcan Bal, “Uzun zamandır ülkemiz hatta bütün dünya virüs belasıyla mücadele ediyor. Biz Elazığ ve Malatya olarak diğer şehirlere daha dezavantajlıyız çünkü biliniyor ki bir deprem sıkıntısını üzerimizden atmadan bir de virüs belası bizleri yıpratmaya başladı. Bu süreçte hayırsever bir iş insanı 200 vatandaşın elektrik faturalarını ödeme gibi bir karar aldı. Bunları bizlere iletti ve çok mutlu etti. Çünkü biliyoruz ki mahallemiz zaten şehrin dezavantajlı mahallelerinden biri. 200 aile çok ciddi bir sayı. Bu insanların belki de birçoğu depremden beri bu faturaları yatıramıyordu. Bunların elektrik faturası ödeme gibi bir karar aldı” dedi.

    İstanbul’un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ’da ortaya çıktı. ‘Robin Hood’, kent merkezi ve köylerdeki depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup bakkal borçlarını kapattı.
    © DHA /
    'Robin Hood' depremin vurduğu Elazığ'da görüldü: Para dağıtıp, market borçlarını sildirdi
    Mahalle olarak mutlu olduklarını ve bu tür davranışların artması temennisinde bulunan Bal, “İnşallah, bu tür iş insanların sayısı artar ve insanlarımızın yaralarına merhem olur. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Kendisine mahallem adına çok teşekkür ederim. Temennimiz, kendisinin başlatmış olduğu bu akım veya sürecin devam etmesi. Diğer iş insanlarına da burada çağrı yapmak istiyorum, inşallah şehrimizin birçok yerine de yayılır ve vatandaşlarımızın faturaları yatırılır” ifadelerini kullandı.

    Böyle bir şeye ihtiyacının olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan, “Bu hayırdan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Çok iyi bir düşünce. Fabrikada çalışıyorum ve iki haftadır durma noktasına geldi” diye konuştu.

    Mahalle sakinlerinden Yılmaz Ömür ise, “Çok teşekkür ederim, çok iyi bir şey yaptı. İhtiyaçları olan insanlar da faturaları getirip muhtara vermişler. Ben 20 gündür çalışmıyorum. Lokantada çalışıyordum, çalıştığım lokanta da terminalde olduğu ve kalabalık olduğu için kapattık ve şu anda boştayız” dedi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2213)

    İlgili konular:

    Oyuncu Hasan Kaçan: Bizim hayırseverlikle anılacak ismimiz Robin Hood mudur?
    Haluk Levent: Böyle bir şey yok, Robin Hood'u tanıyorum ve isminin açıklanmasını istemiyor
    Etiketler:
    Malatya, Deprem, Koronavirüs, Elazığ, Fatura, Elektrik
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kovid-19 nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği dönemde, bu soruna teknolojiyi kullanarak çözüm bulan Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Business Breakthrough Üniversitesi, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrimiçi bir törenle mezun etti.
    Japon öğrenciler koronavirüs sebebiyle robotlar aracılığıyla mezun oldu
    Karikatür
    BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet