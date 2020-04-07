Peskov: Putin, doktorunun önerdiği sıklıkta koronavirüs testinden geçiyor

Gazetecilerin Putin’in koronavirüs testlerini ne kadar sıklıkta yaptığı sorusuna Peskov, “Doktorunun uygun gördüğü sıklıkta” şeklinde yanıt verdi.

“Belirli bir protokol var mı?” şeklindeki soruya ise Peskov, böyle bir protokolün detaylarından haberinin olmadığı yanıtını vererek “Başkanın sağlık bakımına ilişkin konularla ilgilenmiyorum” dedi.