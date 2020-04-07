Sağlık Bakanlığı anlattı: Tıbbi maske nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından da kullanılmaya başlanan tıbbi maskeyle ilgili olarak kılavuz yayınladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş da günlük hayatında tıbbi maske kullanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı da, bu nedenle resmi Twitter hesabında tıbbi maskelerin kullanımına ilişkin olarak bir kılavuz yayınladı.

Kılavuzda maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, maskelerin nasıl takılıp çıkarılacağı anlatıldı ve el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

🔵 Tıbbi Maske 🔵



- Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmelidir?

- Tıbbi maske nasıl takılır?

- Tıbbi maske nasıl çıkarılır?



Tıbbi maskeyi takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir. pic.twitter.com/iA2MaRhr7X — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 7, 2020

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