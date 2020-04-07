Kahramanmaraş'ta sokağa çıkan genç kıza ceza: 'Çekmeyin, babam görecek'

Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 19 yaşındaki S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden genç kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.