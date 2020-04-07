Bahçeli: Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız" dedi.