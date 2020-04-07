Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

© DHA / Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı: Meslektaşları saygı duruşunda bulundu , İstanbul Özel Meltem Hastanesi'nde mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Ulusoy’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakırköy Devlet Hastanesi'nden emekli olduğu, ancak özel hastanede çalışmaya devam ettiği bildirilen Ulusoy'un salgın sürecinde de aktif olarak görev üstlendiği ifade edildi.

Ulusoy'un tedavi sürecinde de daha önce baktığı hastaların durumunu takip ettiği, onlarla ilgili aldığı bilgileri meslektaşları ile paylaştığı öğrenildi.