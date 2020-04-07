Dr. Mehmet Ulusoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bakırköy Devlet Hastanesi'nden emekli olduğu, ancak özel hastanede çalışmaya devam ettiği bildirilen Ulusoy'un salgın sürecinde de aktif olarak görev üstlendiği ifade edildi.
Ulusoy'un tedavi sürecinde de daha önce baktığı hastaların durumunu takip ettiği, onlarla ilgili aldığı bilgileri meslektaşları ile paylaştığı öğrenildi.
İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/6qog8BbBC8— İstanbul Tabip Odası (@istabip) April 7, 2020
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