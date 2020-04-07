Rusya’da koronavirüs ile mücadele için 500 kişilik sahra hastanesi yapıldı

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle ülkelerde sahra hastaneleri inşa ediliyor. Rusya’da en çok vakanın görüldüğü başkent Moskova’da hükümet ve Moskova Belediyesi tarafından Moskova'ya bağlı Voronovsky kentinde Mart ayı ortasında başlanan sahra hastanesi tamamlandı.

Yatak sayısı arttırılabilecek

70 bin metrekarelik hastanede 500 kişi aynı anda tedavi edilebilecek. Yatak sayısının 656'ya arttırılabileceği de belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hastane inşaatının tamamlandığını, sadece çevre düzenlemesi ile ilgili işlerin kaldığını ifade etti. Sobyanin, bazı kısımlarda yoğun bakım ünitelerinin ve hasta servislerinin kullanıma açıldığını ve tıbbi cihazların yerleştirildiğini de belirtti. Moskova’da koronavirüs tedavisi gören birçok hastanın yeni hastaneye sevklerinin başlatıldığını ifade eden Sobyanin, bu hafta sonuna kadar hastanenin tam kapasite ile çalışmaya başlayacağını söyledi.

Daha önce hastanenin inşa edilmesi havadan görüntülenmişti.